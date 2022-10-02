Витік газу на "Північному потоці-1" припинився

У неділю, 2 жовтня, витік газу з кількох труб "Північного потоку-1" припинився, тиск на газопроводі стабілізувався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данське енергетичне агентство у Twitter.
"Компанія Nord Stream AG проінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в даний час, мабуть, досягнуто стабільного тиску на двох нитках "Північного потоку-1". Це свідчить про те, що вихід газу з двох останніх витоків в даний час також завершено", - сказано у повідомленні агентства.
Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.
Після цього 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла і витік газу припинився.
Більш детально про витік газу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.