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Витік газу на "Північному потоці-1" припинився

Фото: витік газу на "Північному потоці-1" припинився (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 2 жовтня, витік газу з кількох труб "Північного потоку-1" припинився, тиск на газопроводі стабілізувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данське енергетичне агентство у Twitter.

"Компанія Nord Stream AG проінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в даний час, мабуть, досягнуто стабільного тиску на двох нитках "Північного потоку-1". Це свідчить про те, що вихід газу з двох останніх витоків в даний час також завершено", - сказано у повідомленні агентства.

Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.

Після цього 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла і витік газу припинився.

Більш детально про витік газу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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