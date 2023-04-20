Витік документів США. Китай ігнорує запити "вагнерівців" щодо передачі зброї, - FT

Китай не відповідає на прохання приватної військової компанії "Вагнера" про передачу озброєння на тлі війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання стверджує, що інформація про запити "вагнерівців" до Китаю міститься в "злитих" документах Пентагону. Зокрема, там йдеться про те, що ПВК "Вагнера" "запитувала у Китаю боєприпаси та обладнання" на початку 2023 року.
На думку журналістів, подібне прохання свідчить про впевненість засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.
Але Китай після запиту "не відправляв "вагнерівцям" жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст американських секретних документів.
Нагадаємо, раніше The Washington Post писало, що Китай нібито погодився передати зброю Росії. Ця інформація "містилася в "злитих" документах США".
Також ми писали, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, доказів передачі китайської зброї Росії поки що немає.
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