Витік документів США. Китай ігнорує запити "вагнерівців" щодо передачі зброї, - FT

Видання стверджує, що інформація про запити "вагнерівців" до Китаю міститься в "злитих" документах Пентагону. Зокрема, там йдеться про те, що ПВК "Вагнера" "запитувала у Китаю боєприпаси та обладнання" на початку 2023 року.

На думку журналістів, подібне прохання свідчить про впевненість засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.

Але Китай після запиту "не відправляв "вагнерівцям" жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст американських секретних документів.