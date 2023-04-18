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Наразі немає доказів, що Китай надавав зброю Росії, - генсек НАТО

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Брюссель, Вівторок 18 квітня 2023 22:27
Наразі немає доказів, що Китай надавав зброю Росії, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і поки що не бачимо жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії", - сказав Столтенберг.

За його словами, позиція НАТО дуже чітка, й полягає в тому, що для китайського лідера Сі Цзіньпіна було б великою помилкою підтримувати незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Китай продовжує скуповувати російську нафту за цінами вищими від санкційного цінового ліміту.

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