Утечка документов США. Китай игнорирует запросы "вагнеровцев" о передаче оружия, - FT

Издание утверждает, что информация о запросах "вагнеровцев" к Китаю содержится в "слитых" документах Пентагона. В частности, там идет речь о том, что ЧВК "Вагнера" "запрашивала у Китая боеприпасы и оборудование" в начале 2023 года.

По мнению журналистов, подобная просьба свидетельствует об уверенности основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в том, что Пекин начнет оказывать военную помощь Москве.

Но Китай после запроса "не отправлял "вагнеровцам" никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов по поводу поставок оружия", приводит FT содержание американских секретных документов.