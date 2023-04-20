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Утечка документов США. Китай игнорирует запросы "вагнеровцев" о передаче оружия, - FT

Фото: Китай игнорирует запросы "вагнеровцев" о передаче оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай не отвечает на просьбы частной военной компании "Вагнера" о передаче вооружения на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание утверждает, что информация о запросах "вагнеровцев" к Китаю содержится в "слитых" документах Пентагона. В частности, там идет речь о том, что ЧВК "Вагнера" "запрашивала у Китая боеприпасы и оборудование" в начале 2023 года.

По мнению журналистов, подобная просьба свидетельствует об уверенности основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в том, что Пекин начнет оказывать военную помощь Москве.

Но Китай после запроса "не отправлял "вагнеровцам" никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов по поводу поставок оружия", приводит FT содержание американских секретных документов.

Напомним, ранее The Washington Post писало, что Китай якобы согласился передать оружие России. Эта информация "содержалась в "слитых" документах США".

Также мы писали, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, доказательств передачи китайского оружия России пока нет.

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Российская ФедерацияКитайЧВК ВагнераВойна России против Украины