Витік документів США: Герасимов та Патрушев саботували війну в Україні, - ЗМІ

"Росія планувала відволікти ресурси з Таганрога до Маріуполя, і звернути свою увагу (таким чином, - ред.) на південний фронт", - йдеться у статті.

За даними джерела видання, ця стратегія, розроблена секретарем Ради національної безпеки Росії Миколою Патрушевим та головою Генштабу Росії Валерієм Герасимовим, потрібна була для саботажу Путіна.

За словами джерела, Герасимов відмовився від запланованого наступу Він повідомив Путіну, що українські сили перевершують російські, і попередив, що у разі наступу Росія зазнає тяжких втрат.

Як резюмує видання, спроба саботажу з боку високопоставлених військових чиновників РФ полягала в тому, щоб добитися військової поразки - "з метою виставити Путіна в поганому світлі". Передбачалося, що при такому варіанті війна добігла б кінця.

Крім того, у розвідувальному документі йдеться, що згідно з планом диверсії війна мала закінчитися до 5 березня, оскільки Путін планував розпочати хіміотерапію в цей день і тому не зміг би запобігти диверсії.

Як повідомлялось, в "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв у ході війни РФ проти України.

Зокрема, у списку у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. В ОП та українській розвідці назвали документи фейковими, до того ж, вважають російську розвідку причетною до інциденту.