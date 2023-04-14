Утечка документов США: Герасимов и Патрушев саботировали войну в Украине, - СМИ

Кроме того, в разведывательном документе говорится, что согласно плану диверсии война должна была закончиться к 5 марта, поскольку Путин планировал начать химиотерапию в этот день и поэтому не смог бы предотвратить диверсию.

Как сообщалось, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.

В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.