Утечка документов США: Герасимов и Патрушев саботировали войну в Украине, - СМИ

У руководства российской армии был план саботажа войны в Украине, которая по их задумке должна была закончиться 5 марта. Ее хотели завершить в ущерб президенту РФ Владимиру Путину, использовав его состояние здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
Кроме того, в разведывательном документе говорится, что согласно плану диверсии война должна была закончиться к 5 марта, поскольку Путин планировал начать химиотерапию в этот день и поэтому не смог бы предотвратить диверсию.
Как сообщалось, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.
В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.
Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.
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