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Витік документів не вплине на військову підтримку України, - Пентагон

Фото: Пентагон запевняє, що витік даних не вплине на пітримку України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Витік секретних документів не вплине на рівень підтримки України партнерами. Союзники сповнені рішучості і надалі допомагати українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону під час брифінгу.

У Міноборони США зробили відповідну заяву напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", яка запланована на 21 квітня.

За словами чиновника Пентагону, малоймовірно, що оприлюднені у мережі секретні дані завадять партнерам підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Те, що ми почули від союзників і партнерів, полягає в тому, що... вони сповнені рішучості - і ми це вітаємо - не дозволити будь-якій негативній інформації чи розповсюдженню негативної інформації підірвати нашу єдність, нашу зосередженість і цілеспрямованість", - наголосили у Пентагоні.

Також у США додали, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери обговорять як нагальні потреби України, так і її майбутню оборону.

"Я очікую, що це буде дуже практична дискусія, заснована на загальному розумінні важливості єдності та єдності мети", - сказав чиновник.

Нагадаємо, після публікації секретних документів Пентагону у мережі деякі ЗМІ повідомили, що Україна, ймовірно, могла змінити свої військові плани.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що "злиті документи" не вплинуть на плани ЗСУ, оскільки військові мають багато варіантів дії, а рішення про контрнаступ ухвалюють в останній момент.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що "злиті документи" були сумішшю правди і брехні, тому вони не вплинуть на стратегію України.

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