Витік даних про підготовку удару Ізраїлю по Ірану: Трамп звинуватив адміністрацію Байдена

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 жовтня, в мережі почали поширюватися документи датовані 15 і 16 жовтня після того, як їх опублікував Telegram аккаунт під назвою Middle East Spectaror.

Вони мають гриф "цілком таємно" і описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному із документів було сказано, що плани передбачають переміщення Ізраїлем боєприпасів. В іншому йдеться про навчання ізраїльсько-військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які, як вважають, також є підготовкою до удару по Ірану.

Інформацію про витік даних днями виданню CNN підтвердили троє людей, які знайомі з цим питанням.

Детальніше про витік секретних даних - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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