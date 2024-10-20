У США стався витік інформації про підготовку Ізраїлю до операції проти Ірану, - ЗМІ

Сполучені Штати розслідують витік надсекретних даних американської розвідки про підготовку Ізраїлем операції "відплати" за обстріл з боку Ірану на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Інформацію про витік інформації підтвердили три особи, знайомі з цим питанням. Один зі співрозмовників підтвердив автентичність документів.

"Витік викликає глибоке занепокоєння", - сказав американський чиновник в інтерв'ю CNN.

Датовані 15 і 16 жовтня документи, почали поширюватися в Інтернеті у п'ятницю, 18 жовтня, після того, як їх опублікував у Telegram акаунт під назвою Middle East Spectator.

Вони мають гриф "цілком таємно" і позначки, які вказують на те, що їх можуть бачити лише США та їхні союзники по розвідувальному альянсу "П'яти очей" (Five Eyes): Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія.

Документи описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному з документів, на якому зазначено, що він був складений Національним агентством геопросторової розвідки, йдеться про те, що плани передбачають переміщення Ізраїлем боєприпасів.

В іншому документі зазначено, що його джерелом є Агентство національної безпеки (АНБ). У ньому йдеться про навчання ізраїльських військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які, як вважають, також є підготовкою до удару по Ірану.

Американський чиновник зазначив, що слідство з'ясовує, хто мав доступ до ймовірного документа Міноборони. Будь-який подібний витік автоматично спричинить розслідування ФБР разом з Пентагоном і розвідувальними службами США.

Ризик підриву довіри

В CNN зазначили, що витік відбувається у надзвичайно чутливий момент в американо-ізраїльських відносинах та неодмінно розлютить ізраїльтян, які готуються завдати удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл Ірану 1 жовтня.

Один із документів також припускає те, що Тель-Авів завжди відмовлявся публічно підтвердити, що країна має ядерну зброю. У документі йдеться про те, що США не бачили жодних ознак того, що Ізраїль планує використати ядерну зброю проти Ірану.

"Якщо це правда, що стався витік тактичних планів Ізраїлю у відповідь на напад Ірану 1 жовтня, то це серйозне порушення", - заявив Мік Малрой, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу і офіцер ЦРУ у відставці.

Він додав, що "довіра є ключовим компонентом у відносинах, і залежно від того, як стався витік інформації, ця довіра може бути підірвана".

Інший американський чиновник сказав, що "ці два документи погані, але не жахливі. Занепокоєння викликає те, чи є їх більше".

Видання зазначає, що незрозуміло, як документи стали надбанням громадськості, чи були вони зламані чи стався умисний витік інформації.

США вже перебувають у стані підвищеної готовності щодо іранських хакерських кампаній - у серпні американські спецслужби заявили, що Іран зламав документи, що належать кампанії Дональда Трампа.