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Утечка данных о подготовке удара Израиля по Ирану: Трамп обвинил администрацию Байдена

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях произошла утечка секретных документов, в которых описывается подготовка Израиля к потенциальному ответному удару по Ирану. Дональд Трамп обвинил в этом администрацию президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Бывший президент США и ныне кандидат на пост главы государства от республиканцев Трамп назвал произошедшее "плохим явлением.

"Вы можете себе представить, чтобы кто-то это делал? Это враг. Я думаю, что это возможно, враг изнутри. Мы просто не можем больше терпеть эту некомпетентность", - заявил республиканец.

В свою очередь ФБР во вторник заявило, что расследует несанкционированную публикацию этих документов.

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 18 октября, в сети начали распространяться документы датированные 15 и 16 октября после того, как их опубликовал Telegram аккаунт под названием Middle East Spectaror.

Они имеют гриф "совершенно секретно" и описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. В одном из документов было сказано, что планы предусматривают перемещение Израилем боеприпасов. В другом говорится об учениях израильских-военно-воздушных сил с применением ракет класса "воздух-поверхность", которые, как полагают, также являются подготовкой к удару по Ирану.

Информацию об утечке данных на днях изданию CNN подтвердили три человека, которые знакомы с этим вопросом.

Более подробнее об утечке секретных данных - читайте в материале РБК-Украина.

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Джозеф БайденИзраильИранДональд Трамп