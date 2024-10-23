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Витік даних про підготовку удару Ізраїлю по Ірану: Трамп звинуватив адміністрацію Байдена

Середа 23 жовтня 2024 05:49
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Витік даних про підготовку удару Ізраїлю по Ірану: Трамп звинуватив адміністрацію Байдена Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями стався витік секретних документів, в яких описується підготовка Ізраїлю до потенційного удару у відповідь по Ірану. Дональд Трамп звинуватив у цьому адміністрацію президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Колишній президент США і нині кандидат на пост глави держави від республіканців Трамп назвав подію цю "поганим явищем".

"Ви можете собі уявити, щоб хтось це робив? Це ворог. Я думаю, що це можливо, ворог зсередини. Ми просто не можемо більше зазнавати цієї некомпетентності", - заявив республіканець.

У свою чергу, ФБР у вівторок заявило, що розслідує несанкціоновану публікацію цих документів.

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 жовтня, в мережі почали поширюватися документи датовані 15 і 16 жовтня після того, як їх опублікував Telegram аккаунт під назвою Middle East Spectaror.

Вони мають гриф "цілком таємно" і описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному із документів було сказано, що плани передбачають переміщення Ізраїлем боєприпасів. В іншому йдеться про навчання ізраїльсько-військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які, як вважають, також є підготовкою до удару по Ірану.

Інформацію про витік даних днями виданню CNN підтвердили троє людей, які знайомі з цим питанням.

Детальніше про витік секретних даних - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Джозеф Байден Ізраїль Іран Дональд Трамп
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