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Витік з Бундесверу про Taurus: Прокуратура Німеччини розслідує причетність спецслужб

Четвер 21 березня 2024 01:40
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Витік з Бундесверу про Taurus: Прокуратура Німеччини розслідує причетність спецслужб Фото: Ракета Taurus (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує витік розмови німецьких офіцерів про розгортання ракет Taurus в Україні. Є підозра у причетності спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Речниця прокуратури заявила, що провадження ведуться щодо невідомих осіб. Припущення про те, хто може стояти за витоком інформації з Бундесверу, вона коментувати відмовилась.

Нагадаємо, на початку березня російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, на якому старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що причиною запису стала радше "індивідуальна помилка в застосуванні".

Один з учасників не дотримувався запропонованої процедури безпечного дозвону. Зокрема, йшлося про учасника, який підключився із Сінгапуру. Пісторіус особливо підкреслив, що, всупереч припущенням про протилежне, "жодна стороння особа" не брала участі в телефонній конференції.

Детальніше про скандал, який отримав назву Taurus-Leaks, та про те, чи вплине він на рішення Шольца про передачу Taurus нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.

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