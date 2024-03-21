Утечка из Бундесвера о Taurus: Прокуратура Германии расследует причастность спецслужб

Федеральная прокуратура Германии расследует утечку разговора немецких офицеров о развертывании ракет Taurus в Украине. Есть подозрение в причастности спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

Представитель прокуратуры заявила, что расследования ведутся в отношении неизвестных лиц. Предположение о том, кто может стоять за утечкой информации из Бундесвера, она комментировать отказалась.

Напомним, в начале марта российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, на которой старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое же Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении".

Один из участников не соблюдал предложенную процедуру безопасного дозвона. В частности, речь шла об участнике, подключившемся из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не участвовало в телефонной конференции.

Детальнее о скандале, который получил название Taurus-Leaks, и о том, повлияет ли он на решение Шольца о передаче Taurus нашей стране, - в материале РБК-Украина.

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