Витік аміаку у Голосіївському районі Києва локалізували: чи можна відкривати вікна

Що сталося на підприємстві

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ у Голосіївському районі уламками та ударною хвилею частково пошкодили виробниче обладнання одного з підприємств.

Державна екологічна інспекція оперативно оглянула місце події та зафіксувала неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферу.

Ідеться про осколкове пошкодження вентиляторів градирні та трубопроводів ємності з аміаком, що призвело до його часткового витоку.

Як зупинили витік

Після спрацювання системи сповіщення працівники підприємства перекрили запірну арматуру, щоб не допустити подальшого витоку.

За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку речовини становив понад 100 літрів, частина якої потрапила в охолоджувальну систему (градирню).

Після прибуття оперативних служб витік аміаку локалізували, і загрози подальшого витоку немає.

Чи є небезпека для людей

Під час розвідки на території підприємства зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.

Водночас оксиду вуглецю, діоксиду азоту та ціаністого водню не виявили - це не становить загрози для здоров'я та самопочуття мешканців, які проживають неподалік.

Наразі Інспекція розраховує розмір заподіяної шкоди відповідно до затвердженої методики - через неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферу, спричинені військовою агресією.