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Вітер та 20-градусний мороз. У Карпатах вирує негода

Фото: у Карпатах сьогодні зафіксували 20 градусів морозу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

У Карпатах сьогодні, 5 лютого, вирує негода, зафіксували 20 градусів морозу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 8:00 на горі Піп Іван була хмарна погода та сильний туман, видимість упала до 20 метрів.

Крім того, рятувальники повідомляють про пориви вітру до 14 м/с. Температура повітря опустилася до -20 градусів.

"Увага!!! Складні погодні умови. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - попереджають рятувальники.

Фото: у Карпатах сьогодні зафіксували 20 градусів морозу (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг. Крім того, посиляться морози, місцями очікується ожеледиця.

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