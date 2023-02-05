Ветер и 20-градусный мороз. В Карпатах бушует непогода

По состоянию на 8:00 на горе Пип Иван была облачная погода и сильный туман, видимость упала до 20 метров.

Кроме того, спасатели сообщают о порывах ветра до 14 м/с. Температура воздуха опустилась до -20 градусов.

"Внимание!!! Сложные погодные условия. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - предупреждают спасатели.

Фото: в Карпатах сегодня зафиксировали 20 градусов мороза (facebook.com/chornogora.rescue112)