Вітер і похолодання: яка погода буде в Україні 4 листопада

Погоду формуватиме потужний антициклон з центром над Північним морем. Тиск зростатиме, а північно-західний вітер нестиме холодне повітря. Через це температура знизиться, особливо вночі.

Яка погода буде в більшості областей

Очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північний, 7-12 метрів за секунду.

Фото: якою буде погода в Україні 4 листопада (колаж РБК-Україна)

Уночі температура становила 0-6 градусів тепла, на узбережжі морів - до 10 градусів. Удень буде 4-9 градусів тепла, а на півдні країни - 7-12.

Невеликий дощ можливий лише на крайньому півдні України. У Карпатах прогнозують невеликий мокрий сніг. Там і вночі, і вдень буде близько нуля градусів.