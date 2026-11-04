Ветер и похолодание: какая погода будет в Украине 4 ноября

Погода будет формировать мощный антициклон с центром над Северным морем. Давление будет расти, а северо-западный ветер будет нести холодный воздух. Поэтому температура снизится, особенно ночью.

Какая погода будет в большинстве областей

Ожидается облачная погода с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. Ветер будет северный, 7-12 метров в секунду.

Фото: какой будет погода в Украине 4 ноября (коллаж РБК-Украина)

Ночью температура составляла 0-6 градусов тепла, на побережье морей – до 10 градусов. Днем будет 4-9 градусов тепла, а на юге страны - 7-12.

Небольшой дождь возможен только на крайнем юге Украины. В Карпатах прогнозируется небольшой мокрый снег. Там и ночью и днем будет около нуля градусов.