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Вітер і похолодання: яка погода буде в Україні 4 листопада

07:00 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Вітер і похолодання: яка погода буде в Україні 4 листопада Ілюстративне фото: яка буде погода в Україні 4 листопада (колаж РБК-Україна)
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У середу, 4 листопада, в Україні помітно похолодає, найбільше - вночі. Вітер посилиться, у Карпатах піде мокрий сніг, а дощ може бути лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Погоду формуватиме потужний антициклон з центром над Північним морем. Тиск зростатиме, а північно-західний вітер нестиме холодне повітря. Через це температура знизиться, особливо вночі.

Яка погода буде в більшості областей

Очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північний, 7-12 метрів за секунду.

Вітер і похолодання: яка погода буде в Україні 4 листопада
Фото: якою буде погода в Україні 4 листопада (колаж РБК-Україна)

Уночі температура становила 0-6 градусів тепла, на узбережжі морів - до 10 градусів. Удень буде 4-9 градусів тепла, а на півдні країни - 7-12.

Невеликий дощ можливий лише на крайньому півдні України. У Карпатах прогнозують невеликий мокрий сніг. Там і вночі, і вдень буде близько нуля градусів.

Нагадаємо, що кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух сказала, що зима може бути на 1-2 градуси теплішою за норму, але сильні морози все одно можливі.

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