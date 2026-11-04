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Ветер и похолодание: какая погода будет в Украине 4 ноября

07:00 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Ветер и похолодание: какая погода будет в Украине 4 ноября Иллюстративное фото: какая будет погода в Украине 4 ноября (коллаж РБК-Украина)
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В среду, 4 ноября, в Украине заметно похолодает, больше всего - ночью. Ветер усилится, в Карпатах пойдет мокрый снег, а дождь может быть только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода будет формировать мощный антициклон с центром над Северным морем. Давление будет расти, а северо-западный ветер будет нести холодный воздух. Поэтому температура снизится, особенно ночью.

Какая погода будет в большинстве областей

Ожидается облачная погода с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. Ветер будет северный, 7-12 метров в секунду.

Ветер и похолодание: какая погода будет в Украине 4 ноября
Фото: какой будет погода в Украине 4 ноября (коллаж РБК-Украина)

Ночью температура составляла 0-6 градусов тепла, на побережье морей – до 10 градусов. Днем будет 4-9 градусов тепла, а на юге страны - 7-12.

Небольшой дождь возможен только на крайнем юге Украины. В Карпатах прогнозируется небольшой мокрый снег. Там и ночью и днем будет около нуля градусов.

Напомним, что климатолог объяснила, угрожает ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сказала, что зима может быть на 1-2 градуса теплее нормы, но сильные морозы все равно возможны.

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