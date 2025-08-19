ua en ru
Кличко зустрівся з лідерами ЄС щодо перемовин у Вашингтоні

Вівторок 19 серпня 2025 16:31
Кличко зустрівся з лідерами ЄС щодо перемовин у Вашингтоні Фото: Віталій Кличко взяв участь в онлайн-саміті з лідерами ЄС (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-зустрічі обговорив із лідерами ЄС перемовини у Вашингтоні та перспективи завершення війни в Україні, а також координацію дій партнерів щодо успішності цього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram Віталія Кличка.

Обговорення відбулося на закритому онлайн-саміті Європейської народної партії за ініціативи голови ЄНП Манфреда Вебера.

Участь в онлайн-саміті ЄНП також взяли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європарламенту Роберта Мецола, лідери європейських партій-членів ЄНП.

"Обговорювали результати переговорів у Вашингтоні та перспективи завершення війни в Україні, координацію дій партнерів щодо успішності цього процесу", - розповів Віталій Кличко.

Під час виступу мер Києва зазначив, що одним з ключових питань сьогодні є отримання Україною реальних гарантій безпеки.

"Щоб мир в нашій державі був сталим, а не тимчасовим. Бо від цього залежить і безпека Європи. Тому партнери мають діяти більш рішуче, оперативніше та ефективніше. Щоб зупинити Путіна. В цьому плані важливим є посилення підтримки ЗСУ, закриття неба над Україною, охорона її морських кордонів", - написав Кличко.

Він підкреслив, що сьогодні є важливою єдність усіх партнерів навколо України - і щодо підтримки, і щодо посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, вчора президенти України та США домовились у Вашингтоні про зустріч Зеленського та Путіна, де будуть безпосередньо вирішуватися питання обміну територій та припинення вогню.

Більше про результати переговорів у Білому домі можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Євросоюз Мирні переговори Віталий Кличко Урсула фон дер Ляйєн
