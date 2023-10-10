Виступ Зеленського в парламенті Румунії можуть скасувати, - ЗМІ

У вівторок керівництво парламенту Румунії вирішило, що спільне засідання, яке спочатку було заплановане на сьогодні на честь приїзду Зеленського, не відбудеться. При цьому інші парламентські джерела видання сказали, що, швидше за все, йдеться про перенесення з міркувань безпеки.

Зазначається, що початковий розклад роботи парламенту передбачав проведення спільного засідання о 17:00, на якому повинен був виступити президент України. Проте, схоже, плани змінилися.

Додамо, що візит Зеленського до Румунії викликав низку погроз з боку сенаторки Діани Шошаки, яку звинувачують у проросійських поглядах.

"Буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту", - заявила вона у відеоролику напередодні візиту Зеленського.

Візит Зеленського до Румунії

Сьогодні президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський обговорить зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

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