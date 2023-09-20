Виступ Зеленського в ООН та операція Азербайджану у Карабасі: новини за 19 вересня

Зеленський виступив на дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. А Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабаху.

Війна Росії проти України

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута розбили елітні частини окупантів.

Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

Як зазначено у зведені британців, Україна та Росія вважають дельту Дніпра стратегічно важливим районом. Останнім часом бої стали жорсткішими, оскільки туди було направлено новий армійський корпус російської армії.

Штурмовики показали на відео, як зачищали Андріївку від окупантів

Як зазначають бійці 3-ї окремої штурмової бригади, ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища. Але під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою штурмовики просувалися.

Російські війська скинули авіабомбу на Куп'янськ

Як повідомив голова Харквівськрї ОВА, російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини.

Україна звільнила більше половини захоплених росіянами земель, - Міллі

"Україна продовжує добиватися успіху. На сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель", - сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США.

Зеленський виступив на дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН

Він закликав забрати ядерну зброю в Росії, запросив приєднатися до формули миру, взяти участь в саміті миру і не тільки.

РБК-Україна зібрало головні заяви Зеленського на ГА ООН. Детальніше за посиланням.

Зеленський представить формулу миру на Радбезі ООН

"Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. Головне, що йдеться не лише про Україну. Понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Українська формула миру стає глобальною", - сказав президент на ГА ООН.

Нічна атака по Україні 19 вересня

В низці областей України сьогодні вночі, 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ударних безпілотників в небі над нашою країню.

Зокрема РФ атакувала дронами Львів. З-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані.

Також вибухи лунали в Хмельницькій області та Кривому Розі.

Прорив блокади: із Чорноморська вперше за два місяці вийшло судно із зерном

Як заявив віце-прем'єр Олександр Кубраков, судно Resilient Africa з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ і рухається у напрямку Босфору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден.

Зеленський закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Як передає видання Tagesschau, президент Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки. Він розкритикував ООН за те, що Росія продовжує бути при владі, попри агресивну війну проти його країни.

Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабаху

Азербайджан також оголосив про закриття повітряного простору над Вірменією.

Азербайджан сьогодні оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у невизнаному Нагірному Карабаху. Баку називає виведення вірменських військ з регіону єдиним вирішенням ситуації, тим часом в Єревані стверджують, що не бажають воювати.

"З метою забезпечення безпеки наших військовослужбовців та відновлення конституційного ладу Азербайджану в регіоні було розпочато антитерористичні заходи локального характеру", - повідомили у Міноборони Азербайджану.

У Єревані натовп невдоволених реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном штурмує будівлю уряду

Більше про те, що відбувається сьогодні між Вірменією та Азербайджаном за посиланням.

Вірменія не буде починати військові дії з Азербайджаном у Карабасі, - Пашинян

"Я хочу зафіксувати, що Республіка Вірменія не бере участі у військових діях, і ще раз хочу зазначити, що Республіка Вірменія не має армії в Нагірному Карабасі", - підкреслив Пашинян.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 3 березня 2025 року

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і довгостроковому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС.