Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: трансляція

Що раніше казав Зеленський на Мюнхенській конференції

2022 рік

Варто нагадати, що Зеленський у 2022 році особисто виступав на Мюнхенській конференції напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Він тоді запитав учасників наступне: Як так вийшло, що у 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди? Чому вона триває довше Другої світової? І як ми дійшли до найбільшої кризи безпеки з часів "холодної війни"?. Ці питання залишаються актуальними й досі.

Також глава держави тоді повідомив, що біля кордонів України стоїть 150 тисяч російських солдатів.

"Україна - хоче миру. Європа - хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче воювати. Хтось із нас - бреше", - сказав Зеленський.

Тобто буквально за кілька днів до початку великої війни на цій конференції він попереджав європейську спільноту і закликав до реакції на дії російського диктатора Володимира Путіна.

"Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити тільки про дати ймовірного вторгнення, український народ буде захищати свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня", - заявив тоді Зеленський.

Зеленський також згадував і про затяжний шлях України до НАТО, що по суті триває і до тепер.

"Щодо НАТО Україні кажуть: двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено, якщо не всі члени Альянсу хочуть вступу Києва або всі не хочуть - мають сказати чесно", - зауважив глава держави.

2023 рік

Наступного, 2023 року президент України також виступав на Мюнхенській конференції, але вже у форматі офлайн

Тоді він закликав "перемогти Путінів по всьому світу". Також у своєму виступі Зеленський порівняв війну Росії проти України з історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку, порівнявши це із "пращею Давида".

Глава держави наголосив, що швидкість у прийнятті рішень відіграватиме найважливішу роль у перемозі над Росією, а також акцентував, що немає альтернативи перемоги України, України в ЄС та НАТО.

Втім, тоді Зеленський говорив не лише про Україну. Під час виступу він заявив, поки тривають переговори щодо зміцнення української оборони сучасними танками, у Кремлі думають, як "задушити Молдову".

Мюнхенська конференція-2024

Мюнхенська конференція з безпеки - це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами.

Цього року ювілейна (минуло рівно 60 років з першого подібного заходу в Мюнхені) Мюнхенська безпекова конференція стартувала 16 лютого та триватиме до 18 лютого, в ній беруть участь понад 50 лідерів країн та 100 міністрів. На порядку денному - світова безпекова криза, збройні конфлікти, проблеми міграції, клімат, розвиток новітніх технологій. А допомога Україні є однією з головних тем.

Зазначимо, що вперше на MSC будуть широко представлені країни Глобального Півдня. А от уряди Росії й Ірану не запрошені.

На заході очно бере участь і президент Володимир Зеленський. Він відвідує конференцію в рамках своєї поїздки до Німеччини та Франції, з якими підписав угоди про гарантії безпеки для України.

Більше детально про Мюнхенську конференцію - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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