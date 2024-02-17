Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: трансляция

Что раньше говорил Зеленский на Мюнхенской конференции

2022 год

Следует напомнить, что Зеленский в 2022 году лично выступал на Мюнхенской конференции накануне полномасштабного российского вторжения.

Он тогда спросил участников следующее: Как так получилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и гибнут люди? Почему она длится дольше Второй мировой? И как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен "холодной войны"? Эти вопросы остаются актуальными до сих пор.

Также глава государства тогда сообщил, что у границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат.

"Украина - хочет мира. Европа - хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет воевать. Кто-то из нас - лжет", - сказал Зеленский.

То есть, буквально за несколько дней до начала великой войны на этой конференции он предупреждал европейское сообщество и призвал к реакции на действия российского диктатора Владимира Путина.

"Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить только о датах предполагаемого вторжения, украинский народ будет защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря", - заявил тогда Зеленский.

Зеленский также упоминал и о затяжном пути Украины в НАТО, который, по сути, продолжается и по сей день.

"По НАТО Украине говорят: дверь открыта, но пока посторонним вход запрещен, если не все члены Альянса хотят вступления Киева или все не хотят - должны сказать честно", - заметил глава государства.

2023 год

В следующем, 2023 году президент Украины также выступал на Мюнхенской конференции, но уже в формате офлайн

Тогда он призвал "победить Путинов по всему миру". Также в своем выступлении Зеленский сравнил войну России против Украины с историей о Давиде и Голиафе и поблагодарил всех партнеров, оказывающих Украине оружие и финансовую поддержку, сравнив это с "пращью Давида".

Глава государства подчеркнул, что скорость принятия решений будет играть важнейшую роль в победе над Россией, а также акцентировал, что нет альтернативы победе Украины, Украины в ЕС и НАТО.

Впрочем, тогда Зеленский говорил не только об Украине. Во время выступления он заявил, пока продолжаются переговоры по укреплению украинской обороны современными танками, в Кремле думают, как "задушить Молдову".

Мюнхенская конференция-2024

Мюнхенская конференция по безопасности - это ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене (Германия) каждый февраля с 1963 года, где политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности.

В этом году юбилейная (прошло ровно 60 лет с первого подобного мероприятия в Мюнхене) Мюнхенская конференция безопасности стартовала 16 февраля и продлится до 18 февраля, в ней принимают участие более 50 лидеров стран и 100 министров. В повестке дня - мировой кризис безопасности, вооруженные конфликты, проблемы миграции, климат, развитие новейших технологий. А помощь Украине одна из главных тем.

Отметим, что впервые на MSC будут широко представлены страны Глобального Юга. А вот правительства России и Ирана не приглашены.

На мероприятии очно участвует и президент Владимир Зеленский. Он посещает конференцию в рамках своей поездки в Германию и Францию, с которыми он подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Более подробно о Мюнхенской конференции - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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