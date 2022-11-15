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Зеленський на саміті G20 закликав убезпечити ЗАЕС та збільшити експорт українського зерна

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Індонезія, Вівторок 15 листопада 2022 07:03
Зеленський на саміті G20 закликав убезпечити ЗАЕС та збільшити експорт українського зерна Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 закликав міжнародну спільноту "обрати шлях лідерства", щоб реалізувати формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Так, він закликав відновити радіаційну безпеку на Запорізькій АЕС, запровадити обмеження цін на російські енергоносії та розширити ініціативу щодо експорту українського зерна.

"Будь ласка, виберіть свій шлях лідерства - і разом ми обов'язково реалізуємо формулу миру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі закликав припинити руйнівну війну Росії.

Також він заявив, що війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.

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G20 Володимир Зеленський
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