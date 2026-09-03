Вистрілив у директора клініки 20 разів: поліція розкрила деталі стрілянини у Києві

Нагадаємо, поліція Києва вже повідомляла про стрілянину у Святошинському районі та про одного постраждалого, якому на місці надавали медичну допомогу.

По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а до пошуків нападника залучили бійців спецпідрозділу КОРД.