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Выстрелил в директора клиники 20 раз: полиция раскрыла детали стрельбы в Киеве

13:06 03.09.2026 Чт
1 мин
Нападавшего, который стрелял в мужчину, ищут
aimg Елена Чупровская
Фото: В Киеве неизвестный выпустил более 20 шаров у 71-летнего мужчины (t.me/gunpKyiv)

В Киеве у входа в медицинское учреждение неизвестный мужчина в упор расстрелял 71-летнего директора клиники. Полиция объявила спецоперацию и пытается задержать злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Детали нападения у клиники

Нападение произошло сегодня около 10 утра в Святошинском районе столицы, у входной двери клиники репродуктологии.

По предварительным данным, мужчина только вышел из салона автомобиля, когда по нему открыли огонь. Правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего директора медицинского учреждения.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время продолжаются меры по задержанию лица, причастного к преступлению. В Киеве идет специальная полицейская операция.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы нападения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Уголовное производство приступили к:

  • частью 2 статьи 15;
  • частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры.

Напомним,полиция Киева уже сообщала о стрельбе в Святошинском районе и об одном пострадавшем, которому на месте оказывали медицинскую помощь.

По тревоге подняли личный состав территориального и главного управлений полиции, а в поисках нападавшего привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

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