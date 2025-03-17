Виставлятиме "міни" на всіх етапах. Політолог розповів, як Путін може використати перемовини
Російський диктатор Володимир Путін може виставляти свої умови щодо дотримання перемир'я на кожному етапі перемовин. Він спробує прив'язати мирний процес до виборів в Україні.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Путін точно буде виставляти нам "міни". І зараз це вже починається, він вже розставляє міни на майбутніх переговорах, а далі їх буде ще більше. Він може на кожному етапі розставляти ці пастки," - пояснив експерт.
За його словами, одним із таких механізмів може стати прив’язка переговорів до виборів в Україні.
"Це робиться не для того, щоб привести до влади проросійські сили - це неможливо, а щоб був привід зірвати мирні переговори", - підкреслив Фесенко.
Також він зазначив, що Путін може наполягати на продовженні перемир'я кожні 30 днів, щоразу висуваючи нові умови.
"Зрив може бути на кожному етапі", - додав політолог.
Фесенко наголосив, що для Путіна переговори - це спосіб торгівлі не лише з Україною, а й із президентом США Дональдом Трампом.
"Нинішні вимоги - це все торгівля з Трампом і з нами теж, тільки через Трампа. Вибити більше поступок у Трампа, щоб ми більше виконували, а не Росія", - підсумував експерт.
30-денне перемир'я
Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію Вашингтона щодо 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Згодом американська делегація відправилась до Російської Федерації з аналогічною пропозицією.
Варто зауважити, що перед візитом США помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Втім, як відзначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, остаточне рішення ухвалює Путін.
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