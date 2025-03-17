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Виставлятиме "міни" на всіх етапах. Політолог розповів, як Путін може використати перемовини

Понеділок 17 березня 2025 15:25
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Виставлятиме "міни" на всіх етапах. Політолог розповів, як Путін може використати перемовини Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Російський диктатор Володимир Путін може виставляти свої умови щодо дотримання перемир'я на кожному етапі перемовин. Він спробує прив'язати мирний процес до виборів в Україні.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"Путін точно буде виставляти нам "міни". І зараз це вже починається, він вже розставляє міни на майбутніх переговорах, а далі їх буде ще більше. Він може на кожному етапі розставляти ці пастки," - пояснив експерт.

За його словами, одним із таких механізмів може стати прив’язка переговорів до виборів в Україні.

"Це робиться не для того, щоб привести до влади проросійські сили - це неможливо, а щоб був привід зірвати мирні переговори", - підкреслив Фесенко.

Також він зазначив, що Путін може наполягати на продовженні перемир'я кожні 30 днів, щоразу висуваючи нові умови.

"Зрив може бути на кожному етапі", - додав політолог.

Фесенко наголосив, що для Путіна переговори - це спосіб торгівлі не лише з Україною, а й із президентом США Дональдом Трампом.

"Нинішні вимоги - це все торгівля з Трампом і з нами теж, тільки через Трампа. Вибити більше поступок у Трампа, щоб ми більше виконували, а не Росія", - підсумував експерт.

30-денне перемир'я

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію Вашингтона щодо 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Згодом американська делегація відправилась до Російської Федерації з аналогічною пропозицією.

Варто зауважити, що перед візитом США помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Втім, як відзначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, остаточне рішення ухвалює Путін.

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Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
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