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Будет выставлять "мины" на всех этапах. Политолог рассказал, как Путин может использовать переговоры

Понедельник 17 марта 2025 15:25
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Будет выставлять "мины" на всех этапах. Политолог рассказал, как Путин может использовать переговоры Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Российский диктатор Владимир Путин может выставлять свои условия по соблюдению перемирия на каждом этапе переговоров. Он попытается привязать мирный процесс к выборам в Украине.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Путин точно будет выставлять нам "мины". И сейчас это уже начинается, он уже расставляет мины на будущих переговорах, а дальше их будет еще больше. Он может на каждом этапе расставлять эти ловушки", - пояснил эксперт.

По его словам, одним из таких механизмов может стать привязка переговоров к выборам в Украине.

"Это делается не для того, чтобы привести к власти пророссийские силы - это невозможно, а чтобы был повод сорвать мирные переговоры", - подчеркнул Фесенко.

Также он отметил, что Путин может настаивать на продлении перемирия каждые 30 дней, каждый раз выдвигая новые условия.

"Срыв может быть на каждом этапе", - добавил политолог.

Фесенко подчеркнул, что для Путина переговоры - это способ торговли не только с Украиной, но и с президентом США Дональдом Трампом.

"Нынешние требования - это все торговля с Трампом и с нами тоже, только через Трампа. Выбить больше уступок у Трампа, чтобы мы больше выполняли, а не Россия", - подытожил эксперт.

30-дневное перемирие

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня на линии фронта. Впоследствии американская делегация отправилась в Российскую Федерацию с аналогичным предложением.

Стоит заметить, что перед визитом США помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Россия не заинтересована во временных перемириях с Украиной. Впрочем, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, окончательное решение принимает Путин.

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