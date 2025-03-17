Будет выставлять "мины" на всех этапах. Политолог рассказал, как Путин может использовать переговоры
Российский диктатор Владимир Путин может выставлять свои условия по соблюдению перемирия на каждом этапе переговоров. Он попытается привязать мирный процесс к выборам в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Путин точно будет выставлять нам "мины". И сейчас это уже начинается, он уже расставляет мины на будущих переговорах, а дальше их будет еще больше. Он может на каждом этапе расставлять эти ловушки", - пояснил эксперт.
По его словам, одним из таких механизмов может стать привязка переговоров к выборам в Украине.
"Это делается не для того, чтобы привести к власти пророссийские силы - это невозможно, а чтобы был повод сорвать мирные переговоры", - подчеркнул Фесенко.
Также он отметил, что Путин может настаивать на продлении перемирия каждые 30 дней, каждый раз выдвигая новые условия.
"Срыв может быть на каждом этапе", - добавил политолог.
Фесенко подчеркнул, что для Путина переговоры - это способ торговли не только с Украиной, но и с президентом США Дональдом Трампом.
"Нынешние требования - это все торговля с Трампом и с нами тоже, только через Трампа. Выбить больше уступок у Трампа, чтобы мы больше выполняли, а не Россия", - подытожил эксперт.
30-дневное перемирие
Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня на линии фронта. Впоследствии американская делегация отправилась в Российскую Федерацию с аналогичным предложением.
Стоит заметить, что перед визитом США помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Россия не заинтересована во временных перемириях с Украиной. Впрочем, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, окончательное решение принимает Путин.
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