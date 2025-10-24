Вистачить на тисячі дронів. FAVBET Tech сплатила 650 млн гривень податків у 2025 році

Попри воєнні ризики, компанія зберігає позитивну динаміку та стабільно входить до числа найбільших платників серед резидентів Дія.City.

У FAVBET Tech наголошують: вчасна сплата податків з боку ІТ-бізнесу напряму підсилює оборону і соціальні виплати - від закупівлі безпілотників до зарплат вчителям і медикам.

Еквівалент 650 млн грн, сплачених FAVBET Tech - це десятки тисяч одиниць техніки. Залежно від моделі, мова може йти приблизно про більш як 20 тисяч FPV-дронів, або понад 40 тисяч антидронових рушниць.

Податки так само забезпечують стабільні виплати у тилу. За наявними урядовими планами з 1 січня очікується підвищення окладів у закладах вищої освіти приблизно на 50%. Якщо взяти орієнтовні суми, то еквівалент 650 млн грн - це можливість протягом року виплачувати підвищену зарплату більш як 3000 вчителів.

"Коли ми говоримо про сплачені податки, йдеться про конкретні спроможності держави: дрони для розвідки та ударів, засоби протидії ворожим БпЛА, підготовку підрозділів. І водночас - про стабільні виплати людям у тилу. Обов’язок будь-якого ІТ-бізнесу сьогодні - працювати ефективно, інвестувати в технології і чесно виконувати зобов’язання перед країною", - зазначив СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

За словами CEO, крім своєї основної діяльності FAVBET Tech також розвиває кілька мілітарних напрямів - від удосконалення FPV-дронів і систем на основі штучного інтелекту до підготовки підрозділів, що протидіють ворожим безпілотникам. У компанії підкреслюють, що метою цих зусиль є забезпечити українських військових технологічною перевагою на полі бою.