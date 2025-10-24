Хватит на тысячи дронов. FAVBET Tech уплатила 650 млн гривен налогов в 2025 году

Несмотря на военные риски, компания сохраняет положительную динамику и стабильно входит в число крупнейших плательщиков среди резидентов Дія.City.

В FAVBET Tech отмечают: своевременная уплата налогов со стороны ІТ-бизнеса напрямую усиливает оборону и социальные выплаты - от закупки беспилотников до зарплат учителям и медикам.

Эквивалент 650 млн грн, уплаченных FAVBET Tech - это десятки тысяч единиц техники. В зависимости от модели, речь может идти примерно о более чем 20 тысячах FPV-дронов, или более 40 тысяч антидронових ружей.

Налоги так же обеспечивают стабильные выплаты в тылу. По имеющимся правительственным планам с 1 января ожидается повышение окладов в учреждениях высшего образования примерно на 50%. Если взять ориентировочные суммы, то эквивалент 650 млн грн - это возможность в течение года выплачивать повышенную зарплату более 3000 учителей.

"Когда мы говорим об уплаченных налогах, речь идет о конкретных возможностях государства: дроны для разведки и ударов, средства противодействия вражеским БпЛА, подготовку подразделений. И одновременно - о стабильных выплатах людям в тылу. Обязанность любого ІТ-бизнеса сегодня - работать эффективно, инвестировать в технологии и честно выполнять обязательства перед страной", - отметил СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам CEO, помимо своей основной деятельности FAVBET Tech также развивает несколько милитарных направлений - от усовершенствования FPV-дронов и систем на основе искусственного интеллекта до подготовки подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам. В компании подчеркивают, что целью этих усилий является обеспечить украинских военных технологическим преимуществом на поле боя.