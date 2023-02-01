Вистачило хвилини. Бійці "Омега" майже одночасно знищили танк та БМП росіян (відео)

Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" знищили ворожий танк та БМП ворога у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Два постріли і два влучання у цілі ворога. Усього за одну хвилину спецпризначенці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.

Зокрема, морські піхотинці та артилеристи знищили за минулу добу 4 російські БПЛА та 21 військового, а артилеристи - "Град", "Мсту-С" та сховище боєприпасів росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.