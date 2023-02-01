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Вистачило хвилини. Бійці "Омега" майже одночасно знищили танк та БМП росіян (відео)

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Україна, Середа 01 лютого 2023 17:02
Вистачило хвилини. Бійці "Омега" майже одночасно знищили танк та БМП росіян (відео) Фото: бійці Нацгвардії знищили двома пострілами танк та БМП росіян на Донбасі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" знищили ворожий танк та БМП ворога у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Два постріли і два влучання у цілі ворога. Усього за одну хвилину спецпризначенці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.

Зокрема, морські піхотинці та артилеристи знищили за минулу добу 4 російські БПЛА та 21 військового, а артилеристи - "Град", "Мсту-С" та сховище боєприпасів росіян.

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