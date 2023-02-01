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Хватило минуты. Бойцы "Омега" почти одновременно уничтожили танк и БМП россиян (видео)

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Украина, Среда 01 февраля 2023 17:02
Хватило минуты. Бойцы "Омега" почти одновременно уничтожили танк и БМП россиян (видео) Фото: бойцы Нацгвардии уничтожили двумя выстрелами танк и БМП россиян на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" уничтожили вражеский танк и БМП врага в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ за сутки ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 128 420 солдат.

В частности, морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили за минувшие сутки 4 российских БПЛА и 21 военного, а артиллеристы - "Град", "Мсту-С" и хранилище боеприпасов россиян.

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