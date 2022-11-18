ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не хватает запасных частей. Немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне, - СМИ

Новина українською →
Пятница 18 ноября 2022 18:57
Не хватает запасных частей. Немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне, - СМИ Фото: Немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте. Однако украинские военные сталкиваются с нехваткой необходимых запчастей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как сообщается, Германия передала 14 гаубиц, а теперь возникают неожиданные проблемы. СМИ отмечает, что сейчас ощущается нехватка запчастей из-за ошибок планирования при заказе, что ставит под угрозу боеспособность тяжелого вооружения.

"Минобороны Германии не смогло вовремя заказать большие пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержки их в рабочем состоянии", - говорится в материале.

Spiegel утверждает, что большая часть гаубиц, которые были переданы в Украину, нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования на поле боя. Украинские военные выпускают около 300 боеприпасов в день, что влечет за собой сильный износ вооружения.

"Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безрезультатно предупреждал министерство о необходимости заказать большие пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки слишком длительные. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого спецштаба Украины не приходило", - добавили напоследок.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.

Напомним, что Германия передала Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II.

Ранее стало известно, что Литва отремонтирует немецкие САУ "PzH 2000", переданные Украине.

Затем сообщалось, что в Украину возвращаются отремонтированные в Литве САУ PzH 2000 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе