Не вистачає ППО? Білий дім посилив тиск на "оборонку" на тлі ударів по Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирає керівників найбільших оборонних підрядників, щоб обговорити прискорення виробництва зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: "Можемо вічно воювати": Трамп заявив про майже безмежні запаси зброї у США
Зустріч підкреслює терміновість, яку відчуває Вашингтон, щодо зміцнення запасів зброї після початку операції в Ірані.
З моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році та початку Ізраїлем військових операцій у Газі, США скоротили запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети. Конфлікт в Ірані спожив ракети більшої дальності, ніж ті, що були поставлені Києву.
Очікується, що Білий дім зосередить свої зусилля на тому, щоб змусити виробників зброї діяти швидше для збільшення виробництва.
Виробник ракет Tomahawk, компанія Raytheon, має нову угоду з Пентагоном про те, щоб зрештою збільшити виробництво до 1000 одиниць на рік. Наразі Пентагон планує закуповувати 57 ракет щомісяця у 2026 році за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів за кожну.
Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет нарощуванню виробництва, а не виплатам акціонерам.
Очікується, що Пентагон опублікує список підрядників, які не виконують контракти. Ці компанії матимуть 15 днів, щоб подати затверджені радою директорів плани щодо виправлення ситуації. Якщо ці плани будуть визнані недостатніми, Пентагон може вжити заходів примусового виконання, включаючи розірвання контрактів.
При цьому раніше Трамп зазначив, що запаси боєприпасів США "середнього і вищого класу" ніколи не були "такими високими і кращими", як зараз.
Він також додав, що цими запасами війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи тільки ці запаси зі складів.