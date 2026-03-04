Не вистачає ППО? Білий дім посилив тиск на "оборонку" на тлі ударів по Ірану

Зустріч підкреслює терміновість, яку відчуває Вашингтон, щодо зміцнення запасів зброї після початку операції в Ірані.

З моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році та початку Ізраїлем військових операцій у Газі, США скоротили запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети. Конфлікт в Ірані спожив ракети більшої дальності, ніж ті, що були поставлені Києву.

Очікується, що Білий дім зосередить свої зусилля на тому, щоб змусити виробників зброї діяти швидше для збільшення виробництва.

Виробник ракет Tomahawk, компанія Raytheon, має нову угоду з Пентагоном про те, щоб зрештою збільшити виробництво до 1000 одиниць на рік. Наразі Пентагон планує закуповувати 57 ракет щомісяця у 2026 році за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів за кожну.

Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет нарощуванню виробництва, а не виплатам акціонерам.

Очікується, що Пентагон опублікує список підрядників, які не виконують контракти. Ці компанії матимуть 15 днів, щоб подати затверджені радою директорів плани щодо виправлення ситуації. Якщо ці плани будуть визнані недостатніми, Пентагон може вжити заходів примусового виконання, включаючи розірвання контрактів.