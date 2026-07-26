Не вистачає літаків, двигунів і кадрів: у СЗРУ розкрили, як Росія маскує кризу авіації

У Росії вирішили об'єднати одразу кілька авіакомпаній в один холдинг. Такий крок може свідчити про поглиблення проблем у цивільній авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними СЗРУ, державна корпорація "Ростех" планує об'єднати в єдиний холдинг пасажирську авіакомпанію Red Wings, вантажного перевізника SkyGates, санітарну авіацію та лізингову компанію "Авиакапитал-Сервис". Управління новою структурою мають передати компанії "Ильюшин Финанс Ко".
Офіційно таку реорганізацію пояснюють централізацією управління та створенням єдиної системи технічного обслуговування. Водночас у СЗРУ вважають, що справжня мета полягає в тому, щоб приховати фінансові проблеми окремих активів, об'єднавши їхню звітність у межах одного холдингу.
За інформацією розвідки, Red Wings уже не може повноцінно виконувати власну чартерну програму. Із трьох літаків Boeing 777 регулярні рейси здійснює лише один, ще один використовується як резервний, а третій фактично не експлуатується. Ситуацію ускладнюють управлінські конфлікти та відтік кваліфікованих фахівців.
Схожі труднощі, за даними СЗРУ, має й вантажна авіакомпанія SkyGates. Вона стикається з дефіцитом двигунів і запасних частин, затяжними ремонтами та старінням авіапарку, який дедалі складніше обслуговувати.
У розвідці наголосили, що створення нового холдингу не усуне жодної з цих проблем. На думку СЗРУ, реформа лише дозволить перерозподілити між компаніями фінансові ресурси, персонал і комплектувальні, але не збільшить кількість літаків, двигунів чи кваліфікованих працівників.
"Жодна реорганізаційна схема не поверне на Росію постачання західних комплектувальних, не пришвидшить серійний випуск вітчизняних літаків і не зупинить відтік кадрів, які виснажені роками авральних рішень", - підкреслили в СЗРУ.
Там вважають, що проблеми російської авіації пов'язані з технологічною ізоляцією, зношеним авіапарком і хронічним кадровим дефіцитом.
Нагадаємо, останнім часом дедалі більше аналітиків фіксують погіршення стану російської економіки.
Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що Московська біржа пережила найбільше падіння майже за чотири роки, акції державного банку ВТБ оновили історичний мінімум, а російський бізнес дедалі песимістичніше оцінює економічну ситуацію.
В ISW пов'язують ці процеси зі зростанням військових витрат, інфляцією, дефіцитом робочої сили та іншими наслідками війни проти України.