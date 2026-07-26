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Не вистачає літаків, двигунів і кадрів: у СЗРУ розкрили, як Росія маскує кризу авіації

16:13 26.07.2026 Нд
2 хв
Санкції виснажили російську авіацію, а нова реформа може лише приховати проблеми
aimg Марія Науменко
Фото: вантажний літак Ан-12 в аеропорту Новосибірська (Getty Images)

У Росії вирішили об'єднати одразу кілька авіакомпаній в один холдинг. Такий крок може свідчити про поглиблення проблем у цивільній авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, державна корпорація "Ростех" планує об'єднати в єдиний холдинг пасажирську авіакомпанію Red Wings, вантажного перевізника SkyGates, санітарну авіацію та лізингову компанію "Авиакапитал-Сервис". Управління новою структурою мають передати компанії "Ильюшин Финанс Ко".

Офіційно таку реорганізацію пояснюють централізацією управління та створенням єдиної системи технічного обслуговування. Водночас у СЗРУ вважають, що справжня мета полягає в тому, щоб приховати фінансові проблеми окремих активів, об'єднавши їхню звітність у межах одного холдингу.

Чому авіакомпанії опинилися в кризі

За інформацією розвідки, Red Wings уже не може повноцінно виконувати власну чартерну програму. Із трьох літаків Boeing 777 регулярні рейси здійснює лише один, ще один використовується як резервний, а третій фактично не експлуатується. Ситуацію ускладнюють управлінські конфлікти та відтік кваліфікованих фахівців.

Схожі труднощі, за даними СЗРУ, має й вантажна авіакомпанія SkyGates. Вона стикається з дефіцитом двигунів і запасних частин, затяжними ремонтами та старінням авіапарку, який дедалі складніше обслуговувати.

Чому реформа не вирішить проблем

У розвідці наголосили, що створення нового холдингу не усуне жодної з цих проблем. На думку СЗРУ, реформа лише дозволить перерозподілити між компаніями фінансові ресурси, персонал і комплектувальні, але не збільшить кількість літаків, двигунів чи кваліфікованих працівників.

"Жодна реорганізаційна схема не поверне на Росію постачання західних комплектувальних, не пришвидшить серійний випуск вітчизняних літаків і не зупинить відтік кадрів, які виснажені роками авральних рішень", - підкреслили в СЗРУ.

Там вважають, що проблеми російської авіації пов'язані з технологічною ізоляцією, зношеним авіапарком і хронічним кадровим дефіцитом.

Нагадаємо, останнім часом дедалі більше аналітиків фіксують погіршення стану російської економіки.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що Московська біржа пережила найбільше падіння майже за чотири роки, акції державного банку ВТБ оновили історичний мінімум, а російський бізнес дедалі песимістичніше оцінює економічну ситуацію.

В ISW пов'язують ці процеси зі зростанням військових витрат, інфляцією, дефіцитом робочої сили та іншими наслідками війни проти України.

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