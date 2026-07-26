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Не хватает самолетов, двигателей и кадров: в СЗРУ раскрыли, как Россия маскирует кризис авиации

16:13 26.07.2026 Вс
2 мин
Санкции истощили российскую авиацию, а новая реформа может только скрыть проблемы
aimg Мария Науменко
Фото: грузовой самолет Ан-12 в аэропорту Новосибирска (Getty Images)

В России решили объединить сразу несколько авиакомпаний в один холдинг. Такой шаг может свидетельствовать об углублении проблем гражданской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным СЗРУ, государственная корпорация "Ростех" планирует объединить в единый холдинг пассажирскую авиакомпанию Red Wings, грузового перевозчика SkyGates, санитарную авиацию и лизинговую компанию "Авиакапитал-Сервис". Управление новой структурой должны быть переданы компании "Ильюшин Финанс Ко".

Официально такую реорганизацию объясняют централизацией управления и созданием единой системы технического обслуживания. В то же время в СЗРУ считают, что настоящая цель состоит в том, чтобы скрыть финансовые проблемы отдельных активов, объединив их отчетность в рамках одного холдинга.

Почему авиакомпании оказались в кризисе

По информации разведки, Red Wings уже не может полноценно выполнять свою чартерную программу. Из трех самолетов Boeing 777 регулярные рейсы совершает только один, еще один используется как резервный, а третий фактически не эксплуатируется. Ситуацию усложняют управленческие конфликты и отток квалифицированных специалистов.

Сходные трудности, по данным СЗРУ, испытывает и грузовая авиакомпания SkyGates. Она сталкивается с дефицитом двигателей и запасных частей, затяжными ремонтами и старением авиапарка, который все труднее обслуживать.

Почему реформа не решит проблем

В разведке подчеркнули, что создание нового холдинга не устранит ни одну из этих проблем. По мнению СЗРУ, реформа позволит лишь перераспределить между компаниями финансовые ресурсы, персонал и комплектующие, но не увеличит количество самолетов, двигателей или квалифицированных работников.

"Ни одна реорганизационная схема не вернет в Россию поставки западных комплектующих, не ускорит серийный выпуск отечественных самолетов и не остановит отток кадров, истощенных годами авральных решений", - подчеркнули в СЗРУ.

Там полагают, что проблемы российской авиации связаны с технологической изоляцией, изношенным авиапарком и хроническим кадровым дефицитом.

Напомним, в последнее время все большее число аналитиков фиксируют ухудшение состояния российской экономики.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что Московская биржа пережила наибольшее падение почти за четыре года , акции государственного банка ВТБ обновили исторический минимум, а российский бизнес все более пессимистично оценивает экономическую ситуацию.

В ISW связывают эти процессы с ростом военных расходов, инфляцией, дефицитом рабочей силы и другими последствиями войны против Украины.

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