Не хватает самолетов, двигателей и кадров: в СЗРУ раскрыли, как Россия маскирует кризис авиации

В России решили объединить сразу несколько авиакомпаний в один холдинг. Такой шаг может свидетельствовать об углублении проблем гражданской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным СЗРУ, государственная корпорация "Ростех" планирует объединить в единый холдинг пассажирскую авиакомпанию Red Wings, грузового перевозчика SkyGates, санитарную авиацию и лизинговую компанию "Авиакапитал-Сервис". Управление новой структурой должны быть переданы компании "Ильюшин Финанс Ко".
Официально такую реорганизацию объясняют централизацией управления и созданием единой системы технического обслуживания. В то же время в СЗРУ считают, что настоящая цель состоит в том, чтобы скрыть финансовые проблемы отдельных активов, объединив их отчетность в рамках одного холдинга.
По информации разведки, Red Wings уже не может полноценно выполнять свою чартерную программу. Из трех самолетов Boeing 777 регулярные рейсы совершает только один, еще один используется как резервный, а третий фактически не эксплуатируется. Ситуацию усложняют управленческие конфликты и отток квалифицированных специалистов.
Сходные трудности, по данным СЗРУ, испытывает и грузовая авиакомпания SkyGates. Она сталкивается с дефицитом двигателей и запасных частей, затяжными ремонтами и старением авиапарка, который все труднее обслуживать.
В разведке подчеркнули, что создание нового холдинга не устранит ни одну из этих проблем. По мнению СЗРУ, реформа позволит лишь перераспределить между компаниями финансовые ресурсы, персонал и комплектующие, но не увеличит количество самолетов, двигателей или квалифицированных работников.
"Ни одна реорганизационная схема не вернет в Россию поставки западных комплектующих, не ускорит серийный выпуск отечественных самолетов и не остановит отток кадров, истощенных годами авральных решений", - подчеркнули в СЗРУ.
Там полагают, что проблемы российской авиации связаны с технологической изоляцией, изношенным авиапарком и хроническим кадровым дефицитом.
Напомним, в последнее время все большее число аналитиков фиксируют ухудшение состояния российской экономики.
Ранее в Институте изучения войны сообщали, что Московская биржа пережила наибольшее падение почти за четыре года , акции государственного банка ВТБ обновили исторический минимум, а российский бизнес все более пессимистично оценивает экономическую ситуацию.
В ISW связывают эти процессы с ростом военных расходов, инфляцией, дефицитом рабочей силы и другими последствиями войны против Украины.