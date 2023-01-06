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Не вистачає грошей? РФ хоче ввести "одноразову виплату" на оборону від виробників добрив та вугілля

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П'ятниця 06 січня 2023 14:46
Не вистачає грошей? РФ хоче ввести "одноразову виплату" на оборону від виробників добрив та вугілля Фото: РФ хоче ввести "одноразову виплату" на оборону від виробників добрив та вугілля (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія хоче підвищити дивіденди від державних компаній та ввести "одноразову виплату" від виробників добрив та вугілля, що підуть на витрати на військові потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, видання ознайомилося з інструкціями, які були наданими офіційним особам прем’єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним у середині грудня.

Зазначається, що рішення щодо розміру дивідендів та одноразового збору ще не прийнято, оскільки сума залежатиме від загальної суми бюджету за весь 2022 рік. За словами джерел видання, влада намагатиметься встановити дивіденди вище 50% чистого прибутку для державних компаній.

Урядове розпорядження називає такі зусилля частиною "мобілізації доходів". У ньому також йдеться про додаткові витрати 175 млрд рублів (2,4 млрд доларів) на переселення 100 тисяч людей з Херсона до Росії. Що очевидно говорить про те, що Кремль не має надії відвоювати назад українську територію.

В указі також говориться, що така "оптимізації" бюджетних витрат поза обороною та безпекою, має заощадити щонайменше 150 млрд рублів.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що держбюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. З огляду на це, фінансування інших сфер бюджету, ймовірно, зменшать.

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