Високоточний аргумент. Український МіГ-29 ефектно вразив ворожі цілі (відео)

Нагадаємо, днями Сили безпілотних систем виявили скупчення окупантів, які розвантажували боєприпаси, і передали координати бойовій авіації. У результаті екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer. Склад із боєкомплектом і ворожий особовий склад було знищено.

До повномасштабного російського вторгнення на озброєнні України було кілька десятків винищувачів МіГ-29. За три роки кілька одиниць було втрачено, точний порядок цифр невідомий.

Одним із потенційних донорів для передачі цієї моделі тривалий час розглядається Польща, яка, як відомо, щонайменше передавала деякі літаки на запчастини. Восени 2024 року українська сторона неодноразово закликала партнерів передати МіГ-29, які знімаються з озброєння армії Польщі.

Навесні 2025-го тодішній президент Анджей Дуда підкреслював, що міг би розглянути можливу передачу, якщо Варшава отримає адекватну заміну від союзників. У травні польський посол Пьотр Лукасевич казав, що переговори все ще тривають.

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