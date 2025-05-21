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Український МіГ-29 знищує "Шахед": льотчик показав відео нічного бою

Середа 21 травня 2025 17:50
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Український МіГ-29 знищує "Шахед": льотчик показав відео нічного бою Ілюстративне фото: пілот МіГ-29 збив російський "Шахед" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія майже кожної ночі атакує території України ударними дронами типу "Шахед". Їм дає відсіч українська авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

На відео показано нічну бойову роботу льотчика Yellowtail з борта винищувача МіГ-29. А зокрема - знищення ворожого ударного дрона типу "Шахед" під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурі України.

Хто такий Yellowtail

Як розповіли у Повітряних силах, Yellowtail - льотчик бригади тактичної авіації Повітряне командування "Захід".

"Він постійно готовий за бойовим наказом підняти бойову машину в небо для захисту рідної землі від ворожих ударів з повітря. На його бойовому рахунку більше сотні бойових вильотів", - пишуть у Повітряних силах.

Варто зауважити, що для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні залучаються усі сили і засоби повітряного командування: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та за необхідності - винищувальна авіація.

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі російська армія атакувала Україну понад 70 безпілотниками з трьох напрямків. Протиповітряна оборона України збила 63 ворожі безпілотники - 22 знищено вогневими засобами, ще 41 втрачено через подавлення систем РЕБ.

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Миг-29 Війна в Україні Атака дронів
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