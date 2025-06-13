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Високоточний аргумент. Український МіГ-29 ефектно вразив ворожі цілі (відео)

Запорізька область, П'ятниця 13 червня 2025 15:44
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Високоточний аргумент. Український МіГ-29 ефектно вразив ворожі цілі (відео) Фото: український винищувач МіГ-29 (ілюстративне фото wikimedia.org)
Автор: Данило Крамаренко

Українська бойова авіація завдала чергового ефектного удару. Цього разу по ворожих цілях на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що винищувач МіГ-29 завдав високоточного удару керованими авіабомбами. У результаті вражено ворожий пункт управління операторів БПЛА, а також склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Також на каналі Повітряних сил показали відео успішної бойової роботи.

"Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні "аргументи", - йдеться у підписі до відео.

По яких ще цілях працюють українські МіГ-29

Багатоцільові винищувачі МіГ-29 задіюють не лише для виконання завдань на фронті. Час від часу Повітряні сили звітують про роботу по російських ударних дронах "Шахед" під час нальотів на Україну.

Наприклад, минулого місяця показали нічну бойову роботу пілота з позивним Yellowtail. Його винищувач МіГ-29 знищив ударний безпілотник під час відбиття масованої атаки на українську інфраструктуру.

Нагадаємо, днями Сили безпілотних систем виявили скупчення окупантів, які розвантажували боєприпаси, і передали координати бойовій авіації. У результаті екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer. Склад із боєкомплектом і ворожий особовий склад було знищено.

До повномасштабного російського вторгнення на озброєнні України було кілька десятків винищувачів МіГ-29. За три роки кілька одиниць було втрачено, точний порядок цифр невідомий.

Одним із потенційних донорів для передачі цієї моделі тривалий час розглядається Польща, яка, як відомо, щонайменше передавала деякі літаки на запчастини. Восени 2024 року українська сторона неодноразово закликала партнерів передати МіГ-29, які знімаються з озброєння армії Польщі.

Навесні 2025-го тодішній президент Анджей Дуда підкреслював, що міг би розглянути можливу передачу, якщо Варшава отримає адекватну заміну від союзників. У травні польський посол Пьотр Лукасевич казав, що переговори все ще тривають.

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