Высокоточный аргумент. Украинский МиГ-29 эффектно поразил вражеские цели (видео)

Украинская боевая авиация нанесла очередной эффектный удар. На этот раз по вражеским целям на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Например, в прошлом месяце показали ночную боевую работу пилота с позывным Yellowtail. Его истребитель МиГ-29 уничтожил ударный беспилотник во время отражения массированной атаки на украинскую инфраструктуру.

Многоцелевые истребители МиГ-29 задействуют не только для выполнения задач на фронте. Время от времени Воздушные силы отчитываются о работе по российским ударным дронам "Шахед" в ходе налетов на Украину.

"Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы", - говорится в подписи к видео.

Сообщается, что истребитель МиГ-29 нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами. В результате поражен вражеский пункт управления операторов БПЛА, а также склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Напомним, на днях Силы беспилотных систем выявили скопление оккупантов, которые разгружали боеприпасы, и передали координаты боевой авиации. В результате экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer. Склад с боекомплектом и вражеский личный состав были уничтожены.

До полномасштабного российского вторжения на вооружении Украины было несколько десятков истребителей МиГ-29. За три года несколько единиц были потеряны, точный порядок цифр неизвестен.

Одним из потенциальных доноров для передачи этой модели долгое время рассматривается Польша, которая, как известно, как минимум передавала некоторые самолеты на запчасти. Осенью 2024 года украинская сторона неоднократно призывала партнеров передать МиГ-29, которые снимаются с вооружения армии Польши.

Весной 2025-го тогдашний президент Анджей Дуда подчеркивал, что мог бы рассмотреть возможную передачу, если Варшава получит адекватную замену от союзников. В мае польский посол Петр Лукасевич говорил, что переговоры все еще продолжаются.

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