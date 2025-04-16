UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Високопоставленого радника Пентагону усунули за витік секретної інформації

Фото: радник міністра оборони США Ден Колдуелл (facebook.com/DonaldTrump4President)
Автор: Валерій Савицький

Радник глави Пентагону опинився у центрі скандального розслідування, пов'язаного з витоком із відомства чутливих даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ден Колдуелл був усунений від виконання обов'язків після того, як його було ідентифіковано в межах розслідування витоків інформації у Міністерстві оборони.

Американський посадовець на умовах анонімності повідомив агентству, що посадовця відправлено в адміністративну відпустку через "несанкціоноване розголошення інформації". Триває розслідування.

Колдуелл є одним із головних радників міністра оборони США Піта Гегсета. Попри те, що Колдуелл не є публічною фігурою серйозного масштабу, як інші високопосадовці Пентагону, він відігравав ключову роль як радник міністра.

Про його вплив свідчать, зокрема, оприлюднені у березні виданням The Atlantic листування в зашифрованому месенджері Signal, в яких Гегсет назвав радника найкращим представником для координації з Радою національної безпеки у межах підготовки до ударів по позиціях хуситів у Ємені.

Колдуелл, ветеран Корпусу морської піхоти США, який брав участь в операціях в Іраку, привертав увагу низкою заяв, які критики вважали ізоляціоністськими. Зокрема, ще до початку служби в Пентагоні в інтервʼю Financial Times у грудні 2024 року він заявив, що війна в Іраку була "чудовим злочином" і що США було б краще, якби війська залишалися вдома.

Колдуелл також виступав проти надання масштабної військової допомоги Україні та закликав до переоцінки зобов'язань США в Європі.

Як зазначило агентство Reuters, його усунення не пов'язане із масштабною хвилею звільнень після призначення Піта Гегсета на посаду міністра оборони у січні.

Скандал у Пентагоні

У березні в Міноборони США розгорівся гучний скандал, пов'язаний із витоком секретних даних.

Головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де обговорювалися удари по об'єктах хуситів у Ємені.

За даними розслідування, за півгодини до початку операції проти хуситів, міністр оборони Піт Гегсет надіслав у чат інформацію про час вильоту американських винищувачів та дронів і запуск ракет.

Скандал поставив на межу відставки радника президента США з нацбезпеки Майка Волца.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Піт Гегсет