Високопосадовець НАТО посварився з послом з Китаю через війну в Україні
Високопосадовець НАТО вступив у суперечку з китайським послом, нагадавши про нездатність Китаю засудити російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Інцидент трапився під час асамблеї "Арктичне коло", що проходила в Ісландії. Як пише видання, "надзвичайно відвертий обмін думками" між адміралом Робом Бауером, головою Військового комітету НАТО, і Хе Рулонгом, послом Китаю в Ісландії, стався після виступу чиновника НАТО про роль Альянсу в регіоні.
Так, Бауер, офіцер ВМС Нідерландів, сказав, що Китай "не поділяє наших цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок".
На це китайський дипломат парував прямо із зали: "Адмірал, за всієї поваги, ваша мова і зауваження сповнені зарозумілості".
"У мене до вас питання, тому що ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі, - сказав у відповідь Бауер, викликавши оплески. - Я правий, хіба це не правда? Ага. То чому ж тоді Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?"
За даними Bloomberg, за словами чиновника з НАТО, який назвав Китай "миротворцем у світі", погляд Піднебесної на "українську кризу" включає історичну перспективу, і світ повинен "зрозуміти першопричину".
Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Китай у політичній підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації". Він закликав Пекін не підтримувати російське вторгнення в Україну.
Також радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що Китай може стати частиною глобальної системи безпеки, підтримавши антиросійську коаліцію. Він закликав Пекін приєднатися до цивілізованих країн.
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