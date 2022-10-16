Высокопоставленный чиновник НАТО поссорился с послом из Китая из-за войны в Украине

Высокопоставленный чиновник НАТО вступил в спор с китайским послом, напомнив о неспособности Китая осудить российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Инцидент случился во время ассамблеи "Арктический круг", проходившей в Исландии. Как пишет издание, "необычайно откровенный обмен мнениями" между адмиралом Робом Бауэром, председателем Военного комитета НАТО, и Хэ Рулонгом, послом Китая в Исландии, произошел после выступления чиновника НАТО о роли Альянса в регионе.

Так, Бауэр, офицер ВМС Нидерландов, сказал, что Китай "не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок".

На это китайский дипломат парировал прямо из зала: "Адмирал, при всем уважении, ваша речь и замечания полны высокомерия".

"У меня к вам вопрос, потому что вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире, - сказал в ответ Бауэр, вызвав аплодисменты. - Я прав, разве это не правда? Ага. Так почему же тогда Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?"

По данным Bloomberg, по словам чиновника из НАТО, который назвал Китай "миротворцем в мире", взгляд Поднебесной на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину".