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В НАТО обвинили Китай в политической поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации"

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Брюссель, Среда 23 марта 2022 16:22
В НАТО обвинили Китай в политической поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации" Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в политической поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации". Он призвал Пекин не поддерживать российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, завтра на саммите стран-членов НАТО будет обсуждена роль Китая войне, которую Россия ведет против Украины.

"Китай оказал России политическую поддержку, в том числе путем распространения вопиющей лжи и дезинформации", - сказал Столтенберг.

Он выразил обеспокоенность, что Китай может оказать "материальную поддержку" России.

"Я надеюсь, что НАТО убедит Китай выполнять свои обязанности как член Совета Безопасности ООН", - добавил Столтенберг.

Напомним, недавно президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Глава Белого дома напомнил, что Пекину грозят последствия в случае помощи России в войне против Украины.

Добавим, советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать частью глобальной системы безопасности, поддержав антироссийскую коалицию. Он призвал Пекин присоединиться к цивилизованным странам.

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