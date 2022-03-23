В НАТО обвинили Китай в политической поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в политической поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации". Он призвал Пекин не поддерживать российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, завтра на саммите стран-членов НАТО будет обсуждена роль Китая войне, которую Россия ведет против Украины.

"Китай оказал России политическую поддержку, в том числе путем распространения вопиющей лжи и дезинформации", - сказал Столтенберг.

Он выразил обеспокоенность, что Китай может оказать "материальную поддержку" России.

"Я надеюсь, что НАТО убедит Китай выполнять свои обязанности как член Совета Безопасности ООН", - добавил Столтенберг.

Напомним, недавно президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Глава Белого дома напомнил, что Пекину грозят последствия в случае помощи России в войне против Украины.

Добавим, советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать частью глобальной системы безопасности, поддержав антироссийскую коалицию. Он призвал Пекин присоединиться к цивилизованным странам.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.