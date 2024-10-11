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Високопосадовець "Хезболли" пережив атаку з боку Ізраїлю, - Reuters

Фото: голова підрозділу зв'язку "Хезболли" Вафік Сафа пережив атаку Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер 10 жовтня високопоставлений представник "Хезболли" уникнув ізраїльського замаху у Бейруті. Мова йде про главу підрозділу зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел в органах безпеки, Вафік Сафа, який очолює підрозділ "Хезболли" зі зв'язків та координації, яке відповідальне за роботу з ліванськими службами безпеки, зазнав нападу з боку Ізраїлю в четвер увечері. Однак він вижив.

Раніше в четвер джерело в ліванських силах безпеки повідомило Reuters, що авіаудари Ізраїлю по центру Бейрута були направлені щонайменше на одного високопосадовця "Хезболли", яку підтримує Іран.

Видання уточнює, що ізраїльські удари припали по густонаселеному житловому району у самому центрі Бейрута, де багатоквартирні будинки та магазини. Раніше Ізраїль не завдав ударів по цьому району.

Число жертв внаслідок атаки швидко зростало. Ближче до півночі Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про 22 вбитих та 117 поранених.

Ізраїль поки що не прокоментував інцидент.

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ІзраїльЛіванХезболлаБлизький Схід