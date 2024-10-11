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Высокопоставленный чиновник "Хезболлы" пережил атаку со стороны Израиля, - Reuters

Фото: глава подразделения связи "Хезболлы" Вафик Сафа пережил атаку Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг 10 октября высокопоставленный представитель "Хезболлы" избежал израильского покушения в Бейруте. Речь идет о главе подразделения связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников в органах безопасности, Вафик Сафа, возглавляющий подразделение "Хезболлы" по связям и координации, которое ответственно за работу с ливанскими службами безопасности, подвергся нападению со стороны Израиля в четверг вечером. Однако он выжил.

Ранее в четверг источник в ливанских силах безопасности сообщил Reuters, что авиаудары Израиля по центру Бейрута были направлены по меньшей мере на одного высокопоставленного чиновника "Хезболлы", которую поддерживает Иран.

Издание уточняет, что израильские удары пришлись по густонаселенному жилому району в самом центре Бейрута, где многоквартирные дома и магазины. Ранее Израиль не наносил удары по этому району.

Число жертв в результате атаки быстро росло. К полуночи Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 22 убитых и 117 раненых.

Израиль пока не прокомментировал инцидент.

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